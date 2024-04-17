Службова недбалість зі збитками понад 2 млн грн: судитимуть головного бухгалтера комунальної установи на Вінниччині

Жінка упродовж 2020 – 2022 років незаконно завищила посадові оклади керівництву установи.

На Вінниччині судитимуть головного бухгалтера комунальної установи за фактом службової недбалості зі збитками понад 2 млн грн. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Могилів-Подільської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього головного бухгалтера одного з комунальних установ Могилева-Подільського за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що службова особа недбало ставлячись до виконання своїх посадових обов’язків, упродовж 2020 – 2022 років завищила посадові оклади керівництву установи. Вона незаконно нарахувала та виплатила державні кошти в якості оплати праці.

Унаслідок таких дій комунальному підприємству завдано збитків на суму понад 2,2 млн грн, у яких 111 тис. грн відшкодовано під час проведення досудового розслідування. Прокурором заявлено позов про відшкодування решти суми збитків – 2 млн 120 тис. грн.

За такий злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

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