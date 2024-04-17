Суд відхилив частину позовів проти Цукерберга у справі про шкоду Facebook та Instagram для дітей

Гендиректор Meta Марк Цукерберг домігся відхилення деяких із десятків позовів.

Окружний суддя США Івон Гонсалес-Роджерс відхилила частину позовів, спрямованих особисто проти Марка Цукерберга. У них гендиректора Meta звинувачували у прихованні від громадськості того, що Facebook та Instagram шкодять дітям, передає Reuters.

Суддя зазначила, що він не може відповідати перед кожною претензією позивачів особисто.

На розгляді знаходяться сотні позовів, поданих від імені окремих дітей проти Meta та інших соціальних мереж, включаючи Alphabet (Google та YouTube); ByteDance (TikTok); та Snap (Snapchat).

У них говориться, що від використання соцмереж діти отримали фізичну, психічну та емоційну шкоду, що вилилося в такі прояви як тривога, депресія і навіть самогубство. Позивачі вимагають відшкодування збитків та припинення діяльності, яку вони вважають шкідливою. Деякі позови проти Meta були подані штатами та шкільними округами США.

Раніше ми писали, що статки Марка Цукерберга вперше з 2020 року перевищили капітал Ілона Маска.

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