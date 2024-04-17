В Карпатах Поп Иван Черногорский замело снегом

Для поклонников горных прогулок Карпаты снова покрыло снегом.

Источник фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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В среду, 17 апреля, украинские Карпаты получили небольшой "подарок" от природы - снегопад. Самую высокую вершину в горах, Поп Иван Черногорский, снова замело. Об этом сообщила пресс-служба Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Поп Иван Черногорский, расположенный на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей снова порадовал поклонников горных прогулок снежным покровом.

"По состоянию на 9:00 17:04:2024 на горе Поп Иван облачно, небольшой снег, ветер восточный 6м/с, температура воздуха -6°С", - сообщили спасатели.

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