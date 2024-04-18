В Хмельницком мужчина требовал 100 тысяч гривен несуществующего долга у местного жителя

В Хмельницком мужчину подозревают в вымогательстве денег, сообщает областная прокуратура.
По данным следствия, он занимался вымогательством у местного жителя 100 тысяч грн надуманного «карточного долга». Он систематически звонил мужчине, преследовал, угрожал расправой и применял физическое насилие.
Несколько раз приходил за его местожительством, забрал телевизор и мобильный телефон.
Потерпевший боялся за свою жизнь и здоровье, поэтому передал часть средств в размере 10 тысяч грн.
В дальнейшем подозреваемый продолжал требовать уплатить оставшуюся сумму.
Правоохранители задержали его при получении 39 тысяч грн.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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