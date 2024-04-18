В Хмельницком мужчина требовал 100 тысяч гривен несуществующего долга у местного жителя

Мужчина требовал надуманный «карточный долг» и даже угрожал расправой.

В Хмельницком мужчину подозревают в вымогательстве денег, сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, он занимался вымогательством у местного жителя 100 тысяч грн надуманного «карточного долга». Он систематически звонил мужчине, преследовал, угрожал расправой и применял физическое насилие.

Несколько раз приходил за его местожительством, забрал телевизор и мобильный телефон.

Потерпевший боялся за свою жизнь и здоровье, поэтому передал часть средств в размере 10 тысяч грн.

В дальнейшем подозреваемый продолжал требовать уплатить оставшуюся сумму.

Правоохранители задержали его при получении 39 тысяч грн.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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