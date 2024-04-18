У Хмельницькому чоловік вимагав 100 тисяч гривень неіснуючого боргу у місцевого мешканця

Чоловік вимагав надуманий «картковий борг» і навіть погрожував розправою.

Фото: Хмельницька обласна прокуратура

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У Хмельницькому чоловіка підозрюють у вимаганні грошей, повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, він займався вимаганням у місцевого мешканця 100 тисяч грн надуманого «карткового боргу». Він систематично телефонував чоловікові, переслідував, погрожував розправою та застосовував фізичне насильство.

Декілька разів приходив за його місцем проживання, забрав телевізор і мобільний телефон.

Потерпілий боявся за своє життя та здоров'я, тому передав частину коштів у розмірі 10 тис грн.

У подальшому підозрюваний продовжував вимагати сплатити решту суми.

Правоохоронці затримали його під час отримання 39 тисяч грн.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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