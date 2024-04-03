На зарплату 16 членов Высшего совета правосудия в 2023 году потратили более 40 млн грн

В среднем каждый член ВСП получил за 2023 год по 2,5 млн грн зарплаты.

Общая сумма заработной платы членов Высшего совета правосудия (ВСП) за 2023 год составила более 40 млн грн. Это следует из данных деклараций членов ВСП, поданных за 2023 год, проанализировала «Судебно-юридическая газета» по результатам завершения декларационной кампании.

Так, 15 членов ВСП получили совокупно 39 млн грн. Одна из членов ВСП – Елена Ковбий не опубликовала свою декларацию, очевидно, потому, что до июля 2023 года имела статус военнослужащего. Если учитывать ее зарплату как среднюю величину (2,5 млн грн), то в общей сложности на заработную плату только самих 16 членов Высшего совета правосудия, без учета секретариата, было израсходовано 41,5 млн грн.

Также следует учитывать, что часть членов ВСП не отработали полный год, а также то, что, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», членам ВСП в 2024 году повысили «минимальную» зарплату до 236 тысяч грн в месяц. За 2024 год общая цифра должна быть больше.

Напомним, по данным «дашборда» Министерства финансов, средняя зарплата члена Высшего совета правосудия составляет 308,3 тысяч грн в месяц. Руководитель госслужбы в ВРП получает в среднем 144,2 тысячи грн, а специалист профессионального уровня в четыре раза меньше – 42,8 тыс. грн.

Ознакомиться с тем, кто из членов ВСП и сколько заработал в Высшем совете правосудия, можно в материале «Судебно-юридической газеты».

Автор: Наталья Мамченко

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