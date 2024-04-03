На зарплату 16 членів Вищої ради правосуддя у 2023 році витратили більше 40 млн грн

У середньому кожний член ВРП отримав за 2023 рік по 2,5 млн грн зарплати.

Загальна сума заробітної плати членів Вищої ради правосуддя (ВРП) за 2023 рік склала більше 40 млн грн. Це випливає із даних декларацій членів ВРП, поданих за 2023 рік, проаналізувала «Судово-юридична газета» за результатами завершення деклараційної кампанії.

Так, 15 членів ВРП отримали сукупно 39 млн грн. Одна з членів ВРП – Олена Ковбій не опублікувала свою декларацію, вочевидь, через те, що до липня 2023 року мала статус військовослужбовця. Якщо враховувати її зарплату як середню величину (2,5 млн грн), то загалом на заробітну плату лише самих 16 членів Вищої ради правосуддя, без врахування секретаріату, було витрачено 41,5 млн грн.

Також слід враховувати, що частина членів ВРП не відпрацювали повний рік, а також те, що, як раніше писала «Судово-юридична газета», членам ВРП у 2024 році підвищили «мінімальну» зарплату до 236 тисяч грн на місяць. Тож, за 2024 рік загальна цифра має бути більша.

Нагадаємо, за даними «дашборду» Міністерства фінансів, середня зарплата члена Вищої ради правосуддя складає 308,3 тисячі грн на місяць. Керівник держслужби у ВРП отримує у середньому 144,2 тисячі грн, а спеціаліст фахового рівня вчетверо менше – 42,8 тис. грн.

Ознайомитися із тим, хто з членів ВРП і скільки заробив у Вищій раді правосуддя, можна у матеріалі «Судово-юридичної газети».

Автор: Наталя Мамченко

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