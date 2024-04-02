Практика судів
  1. В Україні

Застрелив за українську мову: заочно оголошено вирок окупанту, який вбив жінку на Харківщині

22:00, 2 квітня 2024
Під час окупації міста Ізюм жінка шукала зв’язок, щоб зателефонувати брату з Франківщини, але, почувши українську мову, окупант застрелив її.
Застрелив за українську мову: заочно оголошено вирок окупанту, який вбив жінку на Харківщині
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Російського окупанта заочно засуджено за вбивство жінку  на Харківщині. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі. 

Засуджений – заступник командира 3-ого танкового батальйона по озброєнню 6-ої окремої танкової бригади (в/ч 54096, 1-ої танкової армії західного військового округу зс рф).

Прокурори довели, що 2 червня 2022 року в окупованому на той момент Ізюмі він застрелив місцеву жительку.

Жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців, де був WI-FI та звʼязок. Вона хотіла зателефонувати своєму брату, який проживає в Івано-Франківській області.  

Зі штабу вийшов засуджений, який почув українську мову від жінки. Це його обурило та розлютило. Він підійшов до неї з пістолетом та вистрелив у груди, внаслідок чого жінка загинула. 

У прокуратурі зазначають, що оскільки засуджений переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посади дисциплінарних інспекторів завершиться у вересні 2024 року

У квітні конкурсна комісія здійснить процедуру допуску кандидатів до участі у конкурсі.

Обмежено придатні повинні пройти медичний огляд: Президент підписав закон

Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Володимир Зеленський підписав закон про цифровізацію військового обліку і Електронний кабінет військовозобов’язаного

Реалізація нового закону дозволяє запровадити електронний військовий квиток, зібрати персональні дані військовозобов’язаних в систематизовані досьє і виявити громадян, які не стоять на військовому обліку, але наявні в інших державних реєстрах.

Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років

Закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років підписаний Президентом.

Чому Президенту замість прокуратури доводиться розбиратися з безпідставним тиском на бізнес і журналістів

Керівництву Офісу Генпрокурора і СБУ потрібні рішення РНБО та публічні викриття, аби згадати, хто має розбиратися з безпідставним кримінальним переслідуванням бізнесу та журналістів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Димерлій
    Олександр Димерлій
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду