Застрелив за українську мову: заочно оголошено вирок окупанту, який вбив жінку на Харківщині

Під час окупації міста Ізюм жінка шукала зв’язок, щоб зателефонувати брату з Франківщини, але, почувши українську мову, окупант застрелив її.

Російського окупанта заочно засуджено за вбивство жінку на Харківщині. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Засуджений – заступник командира 3-ого танкового батальйона по озброєнню 6-ої окремої танкової бригади (в/ч 54096, 1-ої танкової армії західного військового округу зс рф).

Прокурори довели, що 2 червня 2022 року в окупованому на той момент Ізюмі він застрелив місцеву жительку.

Жінка підійшла до штабу російських військовослужбовців, де був WI-FI та звʼязок. Вона хотіла зателефонувати своєму брату, який проживає в Івано-Франківській області.

Зі штабу вийшов засуджений, який почув українську мову від жінки. Це його обурило та розлютило. Він підійшов до неї з пістолетом та вистрелив у груди, внаслідок чого жінка загинула.

У прокуратурі зазначають, що оскільки засуджений переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання.

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