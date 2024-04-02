Застрелил за украинский язык: заочно объявлен приговор оккупанту, убившему женщину на Харьковщине

Во время оккупации города Изюм женщина искала связь, чтобы позвонить брату из Ивано-Франковской области, но, услышав украинский язык, оккупант застрелил ее.

Российский оккупант заочно осужден за убийство женщины на Харьковщине. Об этом сообщает областная прокуратура.

Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Осужденный - заместитель командира 3-го танкового батальона по вооружению 6-й отдельной танковой бригады (в/ч 54096, 1-й танковой армии западного военного округа с РФ).

Прокуроры доказали, что 2 июня 2022 года в оккупированном на тот момент Изюме он застрелил местную жительницу.

Женщина подошла к штабу российских военнослужащих, где находились WI-FI и связь. Она хотела позвонить своему брату, проживающему в Ивано-Франковской области.

Из штаба вышел осужденный, услышавший украинский язык от женщины. Это его возмутило и разозлило. Он подошел к ней с пистолетом и выстрелил в грудь, в результате чего женщина погибла.

В прокуратуре отмечают, что поскольку осужденный скрывается от украинского правосудия, срок отбывания наказания начнет исчисляться с момента его фактического задержания.

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