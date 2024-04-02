Вымогали $10 000 несуществующего долга: на Киевщине мужчине удалось сбежать от вымогателей

Столичные полицейские разоблачили группу вымогателей, которые вывезли мужчину в гаражный бокс и угрожали физической расправой.

Источник фото: полиция Киева

Столичные полицейские разоблачили группу вымогателей, которые угрожали физической расправой из-за 10 000 долларов несуществующего долга. Четверо фигурантов, среди которых была даже отдаленная родственница потерпевшего, вывезли мужчину в гаражный бокс в Киевской области. Там, угрожая ему физическим насилием, требовали деньги. Однако мужчине удалось самостоятельно убежать. Нарушителям объявлено о подозрении, им грозит до 12 лет заключения. Об этом сообщила полиция Киева.

Происшествие произошло после того, как местный житель обратился в полицию и сообщил о том, что его держали против воли и требовали деньги. Полицейские начали уголовное производство за вымогательство денег и незаконное лишение свободы. В ходе расследования злоумышленников нашли и задержали. Изъяли мобильные телефоны, деньги, оружие и автомобили.

Суд решил оставить подозреваемых под стражей и домашним арестом. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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