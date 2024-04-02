Практика судів
  1. В Україні

Вимагали $10 000 неіснуючого боргу: на Київщині чоловіку вдалося втекти від вимагачів

19:25, 2 квітня 2024
Столичні поліцейські викрили групу вимагачів, які вивезли чоловіка до гаражного боксу та погрожували фізичною розправою.
Вимагали $10 000 неіснуючого боргу: на Київщині чоловіку вдалося втекти від вимагачів
Джерело фото: поліція Києва
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Столичні поліцейські викрили групу вимагачів, які погрожували фізичною розправою через 10 000 доларів неіснуючого боргу. Четверо фігурантів, серед яких була навіть віддалена родичка потерпілого, вивезли чоловіка до гаражного боксу в Київській області. Там, погрожуючи йому фізичним насильством, вимагали гроші. Однак чоловіку вдалося самостійно втекти. Порушникам оголошено про підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення. Про це повідомила поліція Києва.

Подія сталася після того, як місцевий мешканець звернувся до поліції та повідомив про те, що його тримали проти волі та вимагали гроші. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за вимагання грошей та незаконне позбавлення волі. Під час розслідування зловмисників знайшли та затримали. Вилучили мобільні телефони, гроші, зброю та автомобілі.

Суд вирішив залишити підозрюваних під вартою та домашнім арештом. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс на посади дисциплінарних інспекторів завершиться у вересні 2024 року

У квітні конкурсна комісія здійснить процедуру допуску кандидатів до участі у конкурсі.

Обмежено придатні повинні пройти медичний огляд: Президент підписав закон

Чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Володимир Зеленський підписав закон про цифровізацію військового обліку і Електронний кабінет військовозобов’язаного

Реалізація нового закону дозволяє запровадити електронний військовий квиток, зібрати персональні дані військовозобов’язаних в систематизовані досьє і виявити громадян, які не стоять на військовому обліку, але наявні в інших державних реєстрах.

Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років

Закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років підписаний Президентом.

Чому Президенту замість прокуратури доводиться розбиратися з безпідставним тиском на бізнес і журналістів

Керівництву Офісу Генпрокурора і СБУ потрібні рішення РНБО та публічні викриття, аби згадати, хто має розбиратися з безпідставним кримінальним переслідуванням бізнесу та журналістів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Димерлій
    Олександр Димерлій
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду