Вимагали $10 000 неіснуючого боргу: на Київщині чоловіку вдалося втекти від вимагачів

Столичні поліцейські викрили групу вимагачів, які вивезли чоловіка до гаражного боксу та погрожували фізичною розправою.

Джерело фото: поліція Києва

Столичні поліцейські викрили групу вимагачів, які погрожували фізичною розправою через 10 000 доларів неіснуючого боргу. Четверо фігурантів, серед яких була навіть віддалена родичка потерпілого, вивезли чоловіка до гаражного боксу в Київській області. Там, погрожуючи йому фізичним насильством, вимагали гроші. Однак чоловіку вдалося самостійно втекти. Порушникам оголошено про підозру, їм загрожує до 12 років ув'язнення. Про це повідомила поліція Києва.

Подія сталася після того, як місцевий мешканець звернувся до поліції та повідомив про те, що його тримали проти волі та вимагали гроші. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за вимагання грошей та незаконне позбавлення волі. Під час розслідування зловмисників знайшли та затримали. Вилучили мобільні телефони, гроші, зброю та автомобілі.

Суд вирішив залишити підозрюваних під вартою та домашнім арештом. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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