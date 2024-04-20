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Україна зможе отримати до $8 млрд із заморожених російських активів: Палата представників США схвалила законопроект

21:11, 20 квітня 2024
Законопроект очікує схвалення у Верхній палаті Конгресу.
Україна зможе отримати до $8 млрд із заморожених російських активів: Палата представників США схвалила законопроект
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Палата представників США проголосувала за законопроєкт, який передбачає використання заморожених російських активів на користь України. Зараз законопроєкт очікує на схвалення у Верхній палаті Конгресу - Сенаті. Про це повідомляє «Голос Америки».

Посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова зазначила, що згідно з цим законом, президент США має надати Конгресу звіт не пізніше, ніж за 90 днів після ухвалення, у якому будуть вказані всі фізичні та юридичні особи, щодо яких були застосовані санкції Європейським Союзом та Великою Британією.

Згідно з новим законом про REPO, Україна матиме можливість отримати до 8 мільярдів доларів з арештованих російських активів. Підписаний у США закон про REPO, серед іншого, надає президенту США можливість передавати Україні заарештовані російські активи. За відомостями, лише 4-5 мільярдів доларів США з 300 мільярдів доларів США конфіскованих активів підпадають під юрисдикцію Сполучених Штатів. Більшість цих заморожених активів у країнах Європи.

Крім того, Палата представників США схвалила законопроект про допомогу Україні.

Раніше ми писали, що посол України в США Оксана Маркарова розкрила деталі підтримки України у понад $60 млрд, яку розгляне Палата представників США.

На сайті Палати представників Конгресу США опубліковано законопроект про допомогу України в розмірі майже $60 мільярдів. 

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