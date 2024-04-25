Апелляционное обжалование определений следственного судьи в ходе досудебного расследования: КСУ проверит конституционность законодательных предписаний

Автор ходатайства утверждает, что оспариваемые предписания не отвечают требованиям ряда статей Конституции и нарушают его права на судебную защиту и собственности.

24 апреля Второй сенат КСУ на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Гудыренко Сергея Владимировича о соответствии Конституции Украины части третьей статьи 307, частей первой, второй статьи 309 Уголовного процессуального кодекса Украины (далее – Кодекс). Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Згідно з частиною третьою статті 307 Кодексу «ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження, скарги на відмову слідчого, прокурора в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження з підстав, визначених пунктом 91 частини першої статті 284 цього Кодексу, про скасування повідомлення про підозру та відмову у задоволенні скарги на повідомлення про підозру».

У статті 309 Кодексу визначено ухвали слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, зокрема встановлено перелік ухвал слідчого судді (частина перша), а також, що «під час досудового розслідування також можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження або на рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження на підставі пункту 9-1 частини першої статті 284 цього Кодексу, про скасування повідомлення про підозру чи відмову у задоволенні скарги на повідомлення про підозру, повернення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора або відмову у відкритті провадження по ній» (частина друга).

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Олег Первомайський виклав зміст конституційної скарги та обґрунтування заявника.

Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів убачається таке.

Печерське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві (далі – Управління) здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук, були виявлені та вилучені грошові кошти.

Слідчий Управління постановою ці грошові кошти визнав речовими доказами та приєднав до матеріалів кримінальної справи. Прокурор місцевої прокуратури постанову слідчого Управління скасував. Проте, як стверджує заявник, грошові кошті, які йому належать, не повернули всупереч статтям 16, 169 Кодексу.

У зв’язку з цим заявник звернувся до суду із скаргою на бездіяльність уповноважених осіб Управління, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в результаті проведення обшуку у кримінальному провадженні. Слідчий суддя залишив скаргу Сергія Гудиренка без задоволення.

Суд апеляційної інстанції відмовив у відкритті провадження, оскільки апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку відповідно до вимог частини третьої статті 307, частини четвертої статті 309 Кодексу.

Заявник подав касаційну скаргу, в якій просив ухвали слідчого судді та суду апеляційної інстанції скасувати, призначити новий розгляд.

Верховний Суд ухвалою відмовив у відкритті касаційного провадження, погодившись із рішенням суду апеляційної інстанції про те, що ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Автор клопотання стверджує, що оспорювані приписи Кодексу не відповідають вимогам низки статей Конституції України й порушують його права на судовий захист та власності.

Суддя-доповідач також поінформував, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення Судом обґрунтованого рішення він направив запити до низки органів державної влади та наукових установ із проханням висловити позиції щодо питань, порушених у конституційній скарзі.

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