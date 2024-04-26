Верховная Рада урегулировала вопросы гарантий прав работников при смене собственника бизнеса или реорганизации

Закон об изменениях в КЗоТ касается охраны прав работников в случае передачи предприятий, бизнес-структур или частей предприятий.

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Верховная Рада 25 апреля приняла в целом как закон законопроект о внесении изменения в Кодекс законов о труде Украины о трудовых отношениях при передаче предприятия. Законопроект 8244 был внесен Кабмином как евроинтеграционный еще 29 ноября 2022 года и первоначально он назывался «о правопреемстве в трудовых отношениях».

Целью Кабмин отмечает приведение национального законодательства о труде в соответствие с положениями Директивы Совета № 2001/23/ЕС от 12.03.2001 о приближении законодательств государств-членов, касающихся охраны прав работников в случае передачи предприятий, бизнес-структур или частей предприятий или бизнес-структур по установление обязанности работодателя уведомлять работников об изменении собственника предприятия.

Следовательно, закон в финальной редакции ко второму чтению дополняет Кодекс законов о труде Украины статьей 36-1 «Трудовые отношения при передаче субъекта хозяйствования».

В соответствии с ней передача субъекта хозяйствования в понимании настоящего Кодекса – это изменение собственника предприятия, учреждения, организации, их реорганизация (слияние, присоединение, разделение, преобразование), выдел, а также смена собственника/пользователя имущества или его части, за которой стоит организованная группа ресурсов, используемых работодателем (работодателем – физическим лицом), с сохранением вида экономической деятельности, проводимого отчуждателем. Отчуждателем является любое юридическое лицо или работодатель – физическое лицо, передающее предприятие. Приобретателем является любое юридическое лицо или работодатель – физическое лицо, которое в результате передачи получает предприятие, за которым стоит организованная группа ресурсов, продолжает тот же вид экономической деятельности, что и отчуждатель, и становится участником существующих трудовых отношений.

В случае передачи предприятия трудовые отношения работников продолжаются с приобретателем. Права и обязанности по трудовым договорам, которые существовали между работниками и отчуждателем, переходят к приобретателю.

В случае передачи предприятия статус и функции выборного органа первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя), а в случае отсутствия первичной профсоюзной организации – свободно избранных и уполномоченных представителей (представителя) работников сохраняются и подлежат выполнению на тех же условиях, которые существовали до перехода прав и обязанностей от отчуждателя, с которым у работников заключены трудовые договоры, к приобретателю.

Отчуждатель и приобретатель обязаны не позднее 10 рабочих дней до осуществления передачи субъекта хозяйствования проинформировать письменно или с помощью технических средств электронных коммуникаций выборный орган первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя), в случае отсутствия первичной профсоюзной организации – свободно избранных и уполномоченных представителей (представителя) работников, а в случае их отсутствия – работников о:

1) дате или ориентировочной дате передачи субъекта хозяйствования;

2) причины передачи субъекта хозяйствования;

3) правовые, экономические и социальные последствия передачи субъекта хозяйствования для работников;

4) любые меры, предусмотренные в отношении работников.

Выборный орган первичной профсоюзной организации (профсоюзный представитель), а в случае отсутствия первичной профсоюзной организации – свободно избранные и уполномоченные представители (представитель) работников в течение пяти рабочих дней со дня получения информации, указанной в части пятой настоящей статьи, вправе инициировать консультации с отчуждателем и/или приобретателем о причинах принятия решения о передаче предприятия и его правовых, экономических и социальных последствий для работников, а также о мерах, которые планируется ввести во избежание таких последствий или их смягчение. Консультации проводятся в течение пяти рабочих дней со дня их инициирования. По результатам консультаций составляется протокол или другой документ по договоренности сторон.

Отсутствие инициирования консультаций не влияет на осуществление указанных в этой статье мер, связанных с передачей предприятия.

Об изменениях существенных условий труда, вызванных передачей предприятия, работник должен быть уведомлен не позднее чем за два месяца.

В случае увольнения работника из-за изменения существенных условий трудового договора в ущерб работнику работодатель считается несущим ответственность за завершение трудового договора или трудовых отношений.

Закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования.

Автор: Наталья Мамченко

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