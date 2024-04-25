У Раді заявили, що через війну більшу частина законодавства потрібно оновити

У парламенті вважають, що потрібно оновити підходи до того, як буде визначатися політика і буде працювати.

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко вважає, що більше частина законодавства повинна бути оновлена. Про це вона сказала у коментарі телеканалу «Рада».

Вона зазначила, що більшість законодавства і ветеранського, і соціального, і економічні закони повинні бути оновлені з реальністю того, що повномасштабна війна буде мати серйозні наслідки на наступні 10-20 років.

За її словами, це оновлення підходів до того, як буде визначатися політика і буде працювати, а відбуватися вона буде на рівні Міністерства соціальної політики і її органів влади.

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