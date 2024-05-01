Верховный Суд объяснил, можно ли освободить от отбывания наказания с испытанием осужденного за сбыт психотропов в случае вступления в ряды ВСУ

Осужденный после приговора вступил в ряды ВСУ, однако суд при применении освобождения от наказания с испытанием не учел общественной опасности совершенного преступления, в результате которого удовлетворяется незаконный спрос на наркотики, что свидетельствует об антисоциальном поведении – Верховный Суд.

Необоснованно применение освобождения от отбывания наказания с испытанием по статье 75 УК к лицу, которое хотя после вынесения в отношении него приговора вступило в ряды ВСУ, однако совершило особо тяжкое уголовное правонарушение, связанное со сферой обращения психотропных веществ в больших и особо крупных размерах, кроме прочего, приготовив к сбыту 114 полиэтиленовых пакетов с психотропным и особо опасным психотропным веществами, что свидетельствует о его антисоциальном поведении и опасности для общества. Об этом указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 19 марта 2024 года по делу №686/3988/23.

Обстоятельства дела

Обвиняемый признан виновным в том, что он незаконно приобрел, хранил в целях сбыта психотропные вещества в больших размерах и опасные психотропные вещества в особо крупных размерах.

Местный суд приговором осудил обвиняемого по ч. 3 ст. 307 УК с применением ст. 69 УК к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества, кроме жилья.

Апелляционный суд изменил этот приговор и постановил считать обвиняемого осужденным по ч. 3 ст. 307 УК с применением ст. 69 УК к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет, а на основании ст. 75 УК освободил его от отбывания наказания.

В кассационной жалобе прокурор отмечал безосновательность назначения лицу наказания с применением статей 69, 75 УК.

Позиция Кассационного уголовного суда

Верховный Суд отменил определение суда апелляционной инстанции и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. В обоснование позиции КУС проверил, что суд апелляционной инстанции по применению ст. 75 УК учел одни и те же обстоятельства, которые служили основанием для применения местным судом ст. 69 настоящего Кодекса при назначении осужденному наказание, однако не привел обоснований принятого решения и не указал мотивов на опровержение выводов местного суда о невозможности применения к осужденному институту условного освобождения.

Кроме того, апелляционный суд хоть и установил тот факт, что осужденный после вынесения в отношении него приговора вступил в ряды ВСУ, однако должным образом не учел, что совершенное им уголовное правонарушение, связанное со сферой обращения психотропных веществ в больших и особо крупных размерах, особенно тяжелым, а также количество полиэтиленовых пакетов (114 штук) с психотропным и особо опасным психотропным веществами, скрытых и заготовленных осужденным с целью дальнейшего сбыта путем размещения «закладок- 18 тайников».

Не учел суд апелляционной инстанции и общественной опасности совершенного осужденным преступления, в результате чего удовлетворяется незаконный спрос на наркотики, что свидетельствует о его антисоциальном поведении и опасности для общества.

Следовательно, вывод указанного суда о наличии оснований для освобождения осужденного от наказания с испытанием необоснован, он был сделан без учета особенностей правоприменения ст. 75 УК.

Автор: Наталья Мамченко

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