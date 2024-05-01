Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Верховный Суд объяснил, можно ли освободить от отбывания наказания с испытанием осужденного за сбыт психотропов в случае вступления в ряды ВСУ

16:33, 1 мая 2024
Осужденный после приговора вступил в ряды ВСУ, однако суд при применении освобождения от наказания с испытанием не учел общественной опасности совершенного преступления, в результате которого удовлетворяется незаконный спрос на наркотики, что свидетельствует об антисоциальном поведении – Верховный Суд.
Верховный Суд объяснил, можно ли освободить от отбывания наказания с испытанием осужденного за сбыт психотропов в случае вступления в ряды ВСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Необоснованно применение освобождения от отбывания наказания с испытанием по статье 75 УК к лицу, которое хотя после вынесения в отношении него приговора вступило в ряды ВСУ, однако совершило особо тяжкое уголовное правонарушение, связанное со сферой обращения психотропных веществ в больших и особо крупных размерах, кроме прочего, приготовив к сбыту 114 полиэтиленовых пакетов с психотропным и особо опасным психотропным веществами, что свидетельствует о его антисоциальном поведении и опасности для общества. Об этом указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 19 марта 2024 года по делу №686/3988/23.

Обстоятельства дела

Обвиняемый признан виновным в том, что он незаконно приобрел, хранил в целях сбыта психотропные вещества в больших размерах и опасные психотропные вещества в особо крупных размерах.

Местный суд приговором осудил обвиняемого по ч. 3 ст. 307 УК с применением ст. 69 УК к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет с конфискацией имущества, кроме жилья.

Апелляционный суд изменил этот приговор и постановил считать обвиняемого осужденным по ч. 3 ст. 307 УК с применением ст. 69 УК к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5 лет, а на основании ст. 75 УК освободил его от отбывания наказания.

В кассационной жалобе прокурор отмечал безосновательность назначения лицу наказания с применением статей 69, 75 УК.

Позиция Кассационного уголовного суда

Верховный Суд отменил определение суда апелляционной инстанции и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. В обоснование позиции КУС проверил, что суд апелляционной инстанции по применению ст. 75 УК учел одни и те же обстоятельства, которые служили основанием для применения местным судом ст. 69 настоящего Кодекса при назначении осужденному наказание, однако не привел обоснований принятого решения и не указал мотивов на опровержение выводов местного суда о невозможности применения к осужденному институту условного освобождения.

Кроме того, апелляционный суд хоть и установил тот факт, что осужденный после вынесения в отношении него приговора вступил в ряды ВСУ, однако должным образом не учел, что совершенное им уголовное правонарушение, связанное со сферой обращения психотропных веществ в больших и особо крупных размерах, особенно тяжелым, а также количество полиэтиленовых пакетов (114 штук) с психотропным и особо опасным психотропным веществами, скрытых и заготовленных осужденным с целью дальнейшего сбыта путем размещения «закладок- 18 тайников».

Не учел суд апелляционной инстанции и общественной опасности совершенного осужденным преступления, в результате чего удовлетворяется незаконный спрос на наркотики, что свидетельствует о его антисоциальном поведении и опасности для общества.

Следовательно, вывод указанного суда о наличии оснований для освобождения осужденного от наказания с испытанием необоснован, он был сделан без учета особенностей правоприменения ст. 75 УК.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент сможет возвращать представление о назначении судей в случае получения от НАБУ или СБУ данных об угрозе нацбезопасности

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект 9439 о возвращении Президентом представлений о назначении судей в случае получения данных от СБУ или НАБУ.

У судьи во время следственных действий детективы НАБУ изъяли телефон, хотя определение следственного судьи этого не предусматривало

В неприятную ситуацию попала судья Северного апелляционного хозяйственного суда Людмила Кропивная.

Верховный Суд объяснил, можно ли освободить от отбывания наказания с испытанием осужденного за сбыт психотропов в случае вступления в ряды ВСУ

Осужденный после приговора вступил в ряды ВСУ, однако суд при применении освобождения от наказания с испытанием не учел общественной опасности совершенного преступления, в результате которого удовлетворяется незаконный спрос на наркотики, что свидетельствует об антисоциальном поведении – Верховный Суд.

Сотрудник ТЦК смог мобилизовать автомобилей у предпринимателей на 11 млн грн, выбирая их по своему вкусу – ГБР

Теперь сотрудника ТЦК, решившего мобилизовать понравившиеся ему автомобили прямо со стоянки предприятия, ждет суд.

Штрафы за тех, кто не стал на военный учет или не сообщает ТЦК об изменении места жительства, увеличат до 25,5 тысячи гривен

За нарушение правил постановки на военный учет, несообщение ТЦК об изменении места жительства, неявку по повестке смогут штрафовать до 25,5 тысячи грн.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Фанда
    Оксана Фанда
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Сергій Ківалов
    Сергій Ківалов
    народний депутат України III-VIII скликань
  • Людмила Юхтенко
    Людмила Юхтенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду