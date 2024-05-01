Верховний Суд пояснив, чи можна звільнити від відбування покарання з випробуванням засудженого за збут психотропів у разі вступу до лав ЗСУ

Засуджений після вироку вступив до лав ЗСУ, проте суд при застосуванні звільнення покарання з випробуванням не врахував суспільної небезпеки вчиненого злочину, внаслідок якого задовольняється незаконний попит на наркотики, що свідчить про антисоціальну поведінку – Верховний Суд.

Необґрунтованим є застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням за статтею 75 КК до особи, яка хоча після ухвалення щодо неї вироку вступила до лав ЗСУ, проте вчинила особливо тяжке кримінальне правопорушення, пов’язане зі сферою обігу психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, крім іншого, приготувавши до збуту 114 поліетиленових пакетів з психотропною та особливо небезпечною психотропною речовинами, що свідчить про її антисоціальну поведінку та небезпечність для суспільства. Про це зазначив Касаційний кримінальний суд у постанові від 19 березня 2024 року по справі №686/3988/23.

Обставини справи

Обвинуваченого визнано винуватим у тому, що він незаконно придбав, зберігав із метою збуту психотропні речовин у великих розмірах та небезпечні психотропні речовини в особливо великих розмірах.

Місцевий суд вироком засудив обвинуваченого за ч. 3 ст. 307 КК із застосуванням ст. 69 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією майна, крім житла.

Апеляційний суд змінив цей вирок і постановив вважати обвинуваченого засудженим за ч. 3 ст. 307 КК із застосуванням ст. 69 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років, а на підставі ст. 75 КК звільнив його від відбування покарання.

У касаційній скарзі прокурор зазначав про безпідставність призначення особі покарання із застосуванням статей 69, 75 КК.

Позиція Касаційного кримінального суду

Верховний Суд скасував ухвалу суду апеляційної інстанції і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. В обґрунтування позиції ККС перевірив, що суд апеляційної інстанції для застосування ст. 75 КК врахував одні й ті ж самі обставини, які слугували підставою для застосування місцевим судом ст. 69 цього Кодексу при призначенні засудженому покарання, проте не навів обґрунтувань прийнятого рішення та не зазначив мотивів на спростування висновків місцевого суду щодо неможливості застосування до засудженого інституту умовного звільнення.

Крім того, апеляційний суд хоч і встановив той факт, що засуджений після ухвалення щодо нього вироку вступив до лав ЗСУ, проте належним чином не врахував, що вчинене ним кримінальне правопорушення, пов’язане зі сферою обігу психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, є особливо тяжким, а також кількість поліетиленових пакетів (114 штук) з психотропною та особливо небезпечною психотропною речовинами, схованих і заготовлених засудженим із метою подальшого збуту шляхом розміщення «закладок- 18 схованок».

Не врахував суд апеляційної інстанції і суспільної небезпеки вчиненого засудженим злочину, внаслідок чого задовольняється незаконний попит на наркотики, що свідчить про його антисоціальну поведінку та небезпечність для суспільства.

Отже, висновок зазначеного суду щодо наявності підстав для звільнення засудженого від покарання з випробуванням є необґрунтованим, його було зроблено без урахування особливостей правозастосування ст. 75 КК.

Автор: Наталя Мамченко

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