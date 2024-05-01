Практика судів
  1. Публікації
  2. / Судова практика

Верховний Суд пояснив, чи можна звільнити від відбування покарання з випробуванням засудженого за збут психотропів у разі вступу до лав ЗСУ

16:33, 1 травня 2024
Засуджений після вироку вступив до лав ЗСУ, проте суд при застосуванні звільнення покарання з випробуванням не врахував суспільної небезпеки вчиненого злочину, внаслідок якого задовольняється незаконний попит на наркотики, що свідчить про антисоціальну поведінку – Верховний Суд.
Верховний Суд пояснив, чи можна звільнити від відбування покарання з випробуванням засудженого за збут психотропів у разі вступу до лав ЗСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Необґрунтованим є застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням за статтею 75 КК до особи, яка хоча після ухвалення щодо неї вироку вступила до лав ЗСУ, проте вчинила особливо тяжке кримінальне правопорушення, пов’язане зі сферою обігу психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, крім іншого, приготувавши до збуту 114 поліетиленових пакетів з психотропною та особливо небезпечною психотропною речовинами, що свідчить про її антисоціальну поведінку та небезпечність для суспільства. Про це зазначив Касаційний кримінальний суд у постанові від 19 березня 2024 року по справі №686/3988/23.

Обставини справи

Обвинуваченого визнано винуватим у тому, що він незаконно придбав, зберігав із метою збуту психотропні речовин у великих розмірах та небезпечні психотропні речовини в особливо великих розмірах.

Місцевий суд вироком засудив обвинуваченого за ч. 3 ст. 307 КК із застосуванням ст. 69 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією майна, крім житла.

Апеляційний суд змінив цей вирок і постановив вважати обвинуваченого засудженим за ч. 3 ст. 307 КК із застосуванням ст. 69 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років, а на підставі ст. 75 КК звільнив його від відбування покарання.

У касаційній скарзі прокурор зазначав про безпідставність призначення особі покарання із застосуванням статей 69, 75 КК.

Позиція Касаційного кримінального суду

Верховний Суд скасував ухвалу суду апеляційної інстанції і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. В обґрунтування позиції ККС перевірив, що суд апеляційної інстанції для застосування ст. 75 КК врахував одні й ті ж самі обставини, які слугували підставою для застосування місцевим судом ст. 69 цього Кодексу при призначенні засудженому покарання, проте не навів обґрунтувань прийнятого рішення та не зазначив мотивів на спростування висновків місцевого суду щодо неможливості застосування до засудженого інституту умовного звільнення.

Крім того, апеляційний суд хоч і встановив той факт, що засуджений після ухвалення щодо нього вироку вступив до лав ЗСУ, проте належним чином не врахував, що вчинене ним кримінальне правопорушення, пов’язане зі сферою обігу психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, є особливо тяжким, а також кількість поліетиленових пакетів (114 штук) з психотропною та особливо небезпечною психотропною речовинами, схованих і заготовлених засудженим із метою подальшого збуту шляхом розміщення «закладок- 18 схованок».

Не врахував суд апеляційної інстанції і суспільної небезпеки вчиненого засудженим злочину, внаслідок чого задовольняється незаконний попит на наркотики, що свідчить про його антисоціальну поведінку та небезпечність для суспільства.

Отже, висновок зазначеного суду щодо наявності підстав для звільнення засудженого від покарання з випробуванням є необґрунтованим, його було зроблено без урахування особливостей правозастосування ст. 75 КК.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У судді під час слідчих дій детективи НАБУ вилучили телефон, хоча ухвала слідчого судді цього не передбачала

У неприємну ситуацію потрапила суддя Північного апеляційного господарського суду Людмила Кропивна.

Верховний Суд пояснив, чи можна звільнити від відбування покарання з випробуванням засудженого за збут психотропів у разі вступу до лав ЗСУ

Засуджений після вироку вступив до лав ЗСУ, проте суд при застосуванні звільнення покарання з випробуванням не врахував суспільної небезпеки вчиненого злочину, внаслідок якого задовольняється незаконний попит на наркотики, що свідчить про антисоціальну поведінку – Верховний Суд.

Посадовець ТЦК зміг мобілізувати автомобілів у підприємців на 11 млн грн, вибираючи їх на свій смак – ДБР

Тепер посадовця ТЦК, який вирішив мобілізувати автомобілі, які йому подобалися, прямо зі стоянки підприємства, чекає суд.

Штрафи за тих, хто не став на військовий облік чи не повідомляє ТЦК про зміну місця проживання, збільшать до 25,5 тисяч грн

За порушення правил постановки на військовий облік, неповідомлення ТЦК про зміну місця проживання, неявку за повісткою зможуть штрафувати до 25,5 тисяч грн.

Печерський райсуд Києва тимчасово отримає одразу двох суддів

У столицю строком на 1 рік переїдуть судді з Вінниччини та Дніпра.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Фанда
    Оксана Фанда
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Сергій Ківалов
    Сергій Ківалов
    народний депутат України III-VIII скликань
  • Людмила Юхтенко
    Людмила Юхтенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду