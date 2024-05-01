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У судді під час слідчих дій детективи НАБУ вилучили телефон, хоча ухвала слідчого судді цього не передбачала

16:42, 1 травня 2024
У неприємну ситуацію потрапила суддя Північного апеляційного господарського суду Людмила Кропивна.
У судді під час слідчих дій детективи НАБУ вилучили телефон, хоча ухвала слідчого судді цього не передбачала
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Суддя Північного апеляційного господарського суду Людмила Кропивна повідомила у Вищу раду правосуддя про порушення її прав детективами НАБУ під час проведення слідчих дій.

Як розповіла суддя, днями у її домоволодінні детективи Національного антикорупційного бюро проводили слідчі дії – огляд.

Під час огляду, одним з детективів НАБУ було висунуто додаткову вимогу – надати для огляду особистий мобільний телефон та планшет судді Людмили Кропивної.

Суддя не стала сперечатися з детективом НАБУ та надала телефон та планшет для огляду, що й було зафіксовано співробітниками Бюро на відеокамеру. Також під відеозапис представники Бюро повідомили, що не мають наміру вилучати телефон і планшет судді.

Однак, після закінчення процедури огляду, детектив НАБУ відмовився повертати судді телефон і планшет, та повідомив, що вилучає їх.

Суддя зазначила, що ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду не містила дозволу на вилучення у судді будь-яких речей, зокрема, мобільного телефону. Втім, детективи НАБУ, як зазначено у повідомленні судді, фактично проігнорували протест  Людмили Кропивної.

Також Людмила Кропивна повідомила, що рішення про вилучення телефону та планшету, детектив НАБУ прийняв після тривалих перемовин з невідомим абонентом по телефону.

Тобто, якщо спочатку детектив повідомив судді під запис, що буде здійснено лише огляд мобільного телефону та планшету судді, то у подальшому, переговоривши з кимось по телефону, він змінив свою позицію і фактично проігнорував ухвалу слідчого судді ВАКС.

Людмила Кропивна також додала, що хоча ухвала слідчого судді ВАКС і не надавала НАБУ права на вилучення майна та проведення обшуку в домоволодінні судді, разом з тим огляд, який проводили детективи, поступово переріс у обшук та вилучення особистого майна судді.

«Хочу зазначити, що детективу на його мобільний телефон постійно телефонували, а з розмови було зрозуміло, що на нього чиниться тиск та віддаються накази, серед яких і стосовно вилучення належних мені речей», - повідомила Людмила Кропивна.

На думку судді, дії представників НАБУ є нічим іншим, як тиском на суд та втручанням у професійну діяльність Людмили Кропивної.

«Вважаю, що дії детектива НАБУ були незаконними та спрямовані на перешкоджання у здійсненні мною професійної діяльності», - додала Людмила Кропивна та попросила Вищу раду правосуддя і Генерального прокурора надати свою оцінку діям представників НАБУ.

Зазначимо, що у 2024 році почастішали скарги суддів на некоректні, на їх думку, дії представників правоохоронних відомств. Так, як повідомляла «Судово-юридична газета», з повідомленнями про прямий тиск з боку обласної прокуратури у ВРП звернулися колективи суддів Кіровського райсуду міста Кіровограда та Кропивницького апеляційного суду. А суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області днями поскаржився на публічне переслідування його керівництвом місцевої поліції.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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У судді під час слідчих дій детективи НАБУ вилучили телефон, хоча ухвала слідчого судді цього не передбачала

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