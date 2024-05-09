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Суд над Трампом: акторка фільмів для дорослих Стормі Деніелс дала свідчення у справі про гроші «за мовчання»

16:58, 9 травня 2024
Адвокати Трампа поставили під сумнів її надійність як свідка, вказуючи на непослідовні заяви.
Суд над Трампом: акторка фільмів для дорослих Стормі Деніелс дала свідчення у справі про гроші «за мовчання»
Судова замальовка допиту Стормі Деніелс \ Reuters
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У Нью-Йорку продовжується судовий процес щодо колишнього президента США Дональда Трампа у справі про виплату грошей порнозірці Стормі Деніелс. Актриса фільмів для дорослих виступила як головний свідок. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, Деніелс стверджує, що у них із Трампом був інтимний зв'язок у 2006 році й експрезидент заплатив їй 130 тисяч доларів за нерозголошення цієї інформації.

Зазначається, що під час засідання протягом кількох годин Деніелс розповідала подробиці про своє знайомство з Трампом, а також про угоду про гроші «за мовчання», яку уклала напередодні виборів у США 2016 року.

Деніелс описала зустріч з Трампом у 2006 році, яка відбулася, коли він був одружений зі своєю нинішньою дружиною Меланією. Деніелс розповіла, що познайомилася з Трампом під час турніру з гольфу на курорті на озері Тахо та прийняла запрошення повечеряти. Прокурор попросив Деніелс коротко описати сексуальний контакт із Трампом, однак та почала вдаватися у деталі, проти чого виступили адвокати колишнього президента. Суддя зазначив, що деякі речі краще було б залишити невисловленими.

Адвокати Трампа поставили під сумнів надійність Деніелс як свідка, вказуючи на непослідовні заяви про колишнього президента, які вона робила протягом багатьох років.

Трамп, ймовірний кандидат у президенти від республіканців на виборах цього року, не визнав себе винним у фальсифікації ділової документації, щоб приховати виплату Деніелс $130 000, і заперечує, що мав з нею сексуальний контакт.

Адвокати колишнього президента припускають, що Деніелс намагалася потрапити в популярне реаліті-шоу «Учень», яке вів Трамп на час їхнього знайомства.

Як писала раніше «Судово-юридична газета», у Нью-Йорку розпочався судовий процес щодо колишнього президента США Дональда Трампа у справі про ймовірні незаконні виплати акторці фільмів для дорослих Стормі Деніелс у 2016 році. Це історична подія, оскільки Трамп став першим експрезидентом Сполучених Штатів, який опинився перед кримінальним судом.

Додамо, що суд над Дональдом Трампом у справі про секретні документи відклали на невизначений термін.

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