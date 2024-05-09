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Рада прийняла за основу законопроект про громадянство для іноземців, які воюють за Україну

16:47, 9 травня 2024
Законопроектом передбачається отримання дозволів на імміграцію або набуття громадянства України для тих, у кого закінчився строк дії паспортів, а також для іноземців та осіб без громадянства, котрі брали участь у захисті України.
Рада прийняла за основу законопроект про громадянство для іноземців, які воюють за Україну
Фото: Верховна Рада
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Верховна Рада підтримала у першому читанні  законопроект №9585, що дозволяє іноземцям, які служать у Збройних силах України, отримувати українське громадянство та надавати посвідки на тимчасове проживання членам їхніх сімей.

Головна мета цього законопроекту - надання дозволів на імміграцію або набуття громадянства України для осіб, чиї паспорти втратили чинність, а також для іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті України.

Також документ надає право членам сім’ї осіб, які уклали контракт у ЗСУ, отримати посвідку на тимчасове проживання.

Особлива вимога буде застосована до громадян рф та білорусі, які прийняли громадянство України. Їм потрібно буде впродовж року після припинення воєнного стану підтвердити припинення попереднього громадянства.

Скласти іспити з Конституції, історії України та підтвердити знання української мови мають особи, які отримали громадянство України під час воєнного стану і служать у лавах Збройних Силах України. Це вони мають зробити за два роки після воєнного стану.

Також впродовж року після припинення воєнного стану припиняється прийом заяв на набуття громадянства України від громадян рф.

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