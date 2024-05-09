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Рада приняла за основу законопроект о гражданстве для иностранцев, воюющих за Украину

16:47, 9 мая 2024
Законопроектом предусматривается получение разрешений на иммиграцию или приобретение гражданства Украины для тех, у кого истек срок действия паспортов, а также для иностранцев и лиц без гражданства, участвовавших в защите Украины.
Рада приняла за основу законопроект о гражданстве для иностранцев, воюющих за Украину
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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9585, разрешающий иностранцам, служащим в Вооруженных силах Украины, получать украинское гражданство и предоставлять виды на временное проживание членам их семей.

Главная цель этого законопроекта - предоставление разрешений на иммиграцию или получение гражданства Украины для лиц, чьи паспорта утратили силу, а также для иностранцев и лиц без гражданства, участвовавших в защите Украины.

Также документ предоставляет право членам семьи лиц, заключивших контракт в ВСУ, получить вид на временное проживание.

Особое требование будет применено к гражданам рф и Беларуси, принявшим гражданство Украины. Им нужно будет в течение года после прекращения военного положения подтвердить прекращение прежнего гражданства.

Сдать экзамены по Конституции, истории Украины и подтвердить знания украинского языка должны лица, которые получили гражданство Украины во время военного положения и служат в рядах Вооруженных Сил Украины. Это они должны сделать через два года после военного положения.

Также в течение года после прекращения военного положения прекращается прием заявлений на получение гражданства Украины от граждан рф.

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