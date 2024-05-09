Суд над Трампом: актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниелс дала показания по делу о деньгах «за молчание»

Адвокаты Трампа подвергли сомнению ее надежность как свидетеля, указывая на непоследовательные заявления.

Судебная зарисовка допроса Сторми Дэниелс \ Reuters

В Нью-Йорке продолжается судебный процесс в отношении бывшего президента США Дональда Трампа по делу о выплате денег порнозвезде Сторми Дэниелс. Актриса фильмов для взрослых выступила в качестве главного свидетеля. Об этом сообщает Reuters.

В частности, Дэниелс утверждает, что у них с Трампом была интимная связь в 2006 году и экс-президент заплатил ей 130 тысяч долларов за неразглашение этой информации.

Отмечается, что во время заседания несколько часов Дэниелс рассказывала подробности о своем знакомстве с Трампом, а также о соглашении о деньгах «за молчание», которое заключила накануне выборов в США в 2016 году.

Дэниелс описала встречу с Трампом в 2006 году, которая состоялась, когда он был женат на своей нынешней жене Мелании. Дэниелс рассказала, что познакомилась с Трампом во время турнира по гольфу на курорте на озере Тахо и приняла приглашение поужинать. Прокурор попросил Дэниелса кратко описать сексуальный контакт с Трампом, однако она начала вдаваться в детали, против чего выступили адвокаты бывшего президента. Судья отметил, что некоторые вещи лучше оставить невысказанными.

Адвокаты Трампа поставили под сомнение надежность Дэниелса как свидетеля, указывая на непоследовательные заявления о бывшем президенте, которые она делала на протяжении многих лет.

Трамп, вероятный кандидат в президенты от республиканцев на выборах этого года, не признал себя виновным в фальсификации деловой документации, чтобы скрыть выплату Дэниелса $130 000, и отрицает, что имел с ней сексуальный контакт.

Адвокаты бывшего президента предполагают, что Дэниелс пыталась попасть в популярное реалити-шоу «Ученик», которое вел Трамп на время их знакомства.

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», в Нью-Йорке начался судебный процесс в отношении бывшего президента США Дональда Трампа по делу о возможных незаконных выплатах актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс в 2016 году. Это историческое событие, поскольку Трамп стал первым экс-президентом Соединенных Штатов, который оказался перед уголовным судом.

Добавим, что суд над Дональдом Трампом по делу о секретных документах был отложен на неопределенный срок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.