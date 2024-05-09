Практика судов
  1. В мире

Суд над Трампом: актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниелс дала показания по делу о деньгах «за молчание»

16:58, 9 мая 2024
Адвокаты Трампа подвергли сомнению ее надежность как свидетеля, указывая на непоследовательные заявления.
Суд над Трампом: актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниелс дала показания по делу о деньгах «за молчание»
Судебная зарисовка допроса Сторми Дэниелс \ Reuters
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Нью-Йорке продолжается судебный процесс в отношении бывшего президента США Дональда Трампа по делу о выплате денег порнозвезде Сторми Дэниелс. Актриса фильмов для взрослых выступила в качестве главного свидетеля. Об этом сообщает Reuters.

В частности, Дэниелс утверждает, что у них с Трампом была интимная связь в 2006 году и экс-президент заплатил ей 130 тысяч долларов за неразглашение этой информации.

Отмечается, что во время заседания несколько часов Дэниелс рассказывала подробности о своем знакомстве с Трампом, а также о соглашении о деньгах «за молчание», которое заключила накануне выборов в США в 2016 году.

Дэниелс описала встречу с Трампом в 2006 году, которая состоялась, когда он был женат на своей нынешней жене Мелании. Дэниелс рассказала, что познакомилась с Трампом во время турнира по гольфу на курорте на озере Тахо и приняла приглашение поужинать. Прокурор попросил Дэниелса кратко описать сексуальный контакт с Трампом, однако она начала вдаваться в детали, против чего выступили адвокаты бывшего президента. Судья отметил, что некоторые вещи лучше оставить невысказанными.

Адвокаты Трампа поставили под сомнение надежность Дэниелса как свидетеля, указывая на непоследовательные заявления о бывшем президенте, которые она делала на протяжении многих лет.

Трамп, вероятный кандидат в президенты от республиканцев на выборах этого года, не признал себя виновным в фальсификации деловой документации, чтобы скрыть выплату Дэниелса $130 000, и отрицает, что имел с ней сексуальный контакт.

Адвокаты бывшего президента предполагают, что Дэниелс пыталась попасть в популярное реалити-шоу «Ученик», которое вел Трамп на время их знакомства.

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», в Нью-Йорке начался судебный процесс в отношении бывшего президента США Дональда Трампа по делу о возможных незаконных выплатах актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс в 2016 году. Это историческое событие, поскольку Трамп стал первым экс-президентом Соединенных Штатов, который оказался перед уголовным судом.

Добавим, что суд над Дональдом Трампом по делу о секретных документах был отложен на неопределенный срок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного Послом в Великобритании

Президент Владимир Зеленский подписал Указ о назначении Валерия Залужного Послом Украины в Великобритании.

Все заявления об оформлении загранпаспорта, поданные до 23 апреля, будут рассмотрены дипломатическими учреждениями – ответ МИД

Поданные гражданами Украины заявления о предоставлении консульских услуг, в том числе на оформление загранпаспортов будут проработаны дипломатическими учреждениями – МИД.

В Офисе Президента хотят разработать новую Концепцию развития системы правосудия – на 2024-2026 годы

А с представителями бизнеса в Офисе Президента обсудили вопросы создания Высшего административного суда и кадровые проблемы Верховного Суда.

Штрафы для бизнеса за игнорирование распоряжений ТЦК подняли до 59,5 тысяч грн

Предприятия, не выполняющие требования ТЦК, смогут получить штраф до 59,5 тысячи грн.

Киевский апелляционный суд признал незаконным предписание НАПК в отношении руководителя КСУ Сергея Головатого

В сентябре 2023 года НАПК направило запрос с требованием предоставить информацию и копии определенных документов, часть из которых касалась конституционного производства, а после отказа внесло предписание Сергею Головатому и составило протокол.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Спірідонов
    Михайло Спірідонов
    голова Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Фонова
    Олена Фонова
    суддя Господарського суду Луганської області