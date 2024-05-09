Гоструда ответила, какая ответственность предусмотрена для работников, совершающих мобинг

Сотрудники, совершающие мобинг, несут дисциплинарную и административную ответственность.

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Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, какая ответственность предусмотрена для работников, совершающих мобинг.

В частности, работники, совершающие мобинг, несут дисциплинарную и административную ответственность.

За совершение мобинга работники могут быть уволены с работы по решению работодателя. Такое увольнение является мерой привлечения к дисциплинарной ответственности.

Административная ответственность (статья 173-5 Кодекса об административных правонарушениях) предусматривает штраф или общественные работы до 50 часов.

Ранее мы публиковали обзор судебной практики по установлению фактов мобинга в Украине.

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