В Одессе мужчина пожаловался, что «работники ТЦК силой затащили его в авто и увезли на ВВК»: что решил суд

Мужчину сочли годным к военной службе, ему вручали две повестки, однако он избегал мобилизации.

Фото: unian.ua

В Одессе мужчина дважды уклонился от мобилизации. На суде он заявил, что не хочет служить в армии, потому что «Украина его не растила и не кормила». Приговор по делу №947/10932/24 вынес Киевский районный суд города Одессы.

Согласно материалам дела, в феврале 2024 мужчину признали годным к военной службе, ему вручали две повестки, однако он избегал мобилизации.

На суде мужчина полностью признал вину. Он заявлял, что не хочет служить в армии и после объявления военного положения не ходил в ТЦК. Житель Одессы утверждал, что якобы «работники ТЦК его силой затащили в авто и отвезли для прохождения ВВК», которая сочла его годным к мобилизации. Далее мужчину якобы возили в военные части в Черкассах и Умани, однако там якобы отказывались брать его на службу.

Подсудимый добавил, что Украина его не растила, не кормила. Ему важно помогать финансово своей сестре, самостоятельно воспитывающей 3 детей, чем защищать Украину. Он действия работников ТЦК и решения ВВК не оспаривал, поскольку у него и без этого достаточно проблем в жизни. Просил простить его и назначить наказание по закону». Также он утверждал, что якобы проблемы со здоровьем.

Суд проанализировал материалы дела и признал подсудимого виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор можно оспорить в апелляционном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.