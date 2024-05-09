Верховная Рада уменьшила штрафы за нарушение правил хранения непродовольственной продукции для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения

Также парламент разрешил фиксировать процесс проведения проверок на видео.

Верховная Рада 9 мая приняла в целом как закон законопроект 5473-д по урегулированию некоторых вопросов осуществления рыночного надзора и ответственности субъектов хозяйствования

Основные изменения вносятся в Закон «О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции».

Так, змінюється поняття державний контроль продукції. За чинним законом це діяльність митних органів із забезпечення відповідності продукції, що ввозиться на митну територію України для вільного обігу, встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз від такої продукції суспільним інтересам.

Відповідно до змін державний контроль продукції буде визначений як сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах повноважень, визначених законом, з метою забезпечення додержання вимог законодавства України про ринковий нагляд і контроль продукції cтосовно продукції, що ввозиться на митну територію України.

Також вводиться поняття невиконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів – це невиконання всіх або частини обмежувальних (корегувальних) заходів або пов'язаних із ними дій, визначених у рішенні про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

Передбачається, що дія закону про ринковий нагляд не буде поширюватися на товари військового призначення (наразі – «вироби військового призначення).

Розширюються права суб’єктів господарювання.

Так, тепер вони під час здійснення ринкового нагляду та контролю продукції мають право фіксувати процес проведення планової або позапланової перевірки засобами аудіо-, фото- та відеотехніки, не перешкоджаючи проведенню відповідної перевірки.

Визначено, що суб'єкти господарювання зобов’язані надавати на запит органів ринкового нагляду документацію, що дає змогу ідентифікувати суб’єкта господарювання, який поставив їм продукцію і суб’єкта господарювання, якому вони поставили продукцію лише у випадках, передбачених ч. 12 статті 23 (тобто, у разі якщо за результатами перевірки характеристик продукції встановлено, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам) та ч. 3 статті 24 (під час проведення перевірки характеристик продукції у її розповсюджувачів об'єктом перевірки є документи, що містять інформацію про походження продукції, яка є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає встановленим вимогам, та її подальший обіг (договори, товарно-супровідна документація тощо).

Встановлюється, що у процесі здійснення контролю продукції митні органи взаємодіють з органами ринкового нагляду, правоохоронними органами та суб’єктами господарювання.

Закон також доповнено нормою, що органи ринкового нагляду та суб’єкти господарювання мають право фіксувати процес проведення планової або позапланової перевірки засобами аудіо-, фото- та відеотехніки, не перешкоджаючи проведенню відповідної перевірки.

Якщо орган ринкового нагляду встановив, що продукція становить серйозний ризик, він невідкладно вимагає відповідно до методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затвердженої Кабінетом Міністрів України, від відповідного суб'єкта господарювання вилучити таку продукцію з обігу, відкликати її та/або знищити або привести її в інший спосіб до стану, що виключає її використання, чи забороняє надання такої продукції на ринку.

Якщо орган ринкового нагляду встановив, що продукція відповідає встановленим вимогам, але становить ризик для життя та здоров’я громадян або інших аспектів захисту суспільних інтересів, він невідкладно вимагає відповідно до методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, затвердженої Кабінетом Міністрів України, від відповідного суб’єкта господарювання вжити протягом визначеного строку заходів для усунення такого ризику, вилучення відповідної продукції з обігу, відкликання її з ринку та/або знищення або приведення її в інший спосіб до стану, що виключає її використання, залежно від характеру визначеного ризику.

Змінюються і норми стосовно відповідальності.

Так, до особи, яка ввела продукцію в обіг або відповідно до цього Закону вважається такою, що ввела продукцію в обіг, застосовуються адміністративно-господарські санкції у вигляді штрафу в разі введення в обіг продукції, що становить серйозний ризик, - у розмірі 102 тисяч грн, а за повторне протягом 3 років (за чинним поки законом – протягом періоду від одного року до трьох років) вчинення такого самого порушення, за яке на особу вже було накладено штраф, - у розмірі 340 тисяч грн;

Передбачається, що за введення в обіг продукції, що не відповідає встановленим вимогам (крім випадків, передбачених статтею 28 та ч. 3 статті 29 цього Закону), штраф становитиме від 34 тисяч грн до 51 тис. грн, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на суб’єкта господарювання вже накладено штраф, - у розмірі 68 тисяч грн.

Змінюється норма ч. 3 ст. 44 про штрафи до розповсюджувача продукції в разі недодержання умов зберігання продукції, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною та/або такою, що не відповідає встановленим вимогам.

Так, ця норма ч. 3 тепер буде містити виключення, що вона не застосовується до розповсюджувача, яким є юридична чи фізична особа - підприємець, які обрали спрощену систему оподаткування.

Натомість після вступу в силу закону до розповсюджувача - юридичної особи або фізичної особи - підприємця, які обрали спрощену систему оподаткування, буде застосовуватися окрема норма за недодержання умов зберігання продукції, яка ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною та/або такою, що не відповідає встановленим вимогам. Штраф для тих, хто перебуває на спрощеній системі, становитиме 17 тисяч грн, а за повторне протягом трьох років вчинення такого самого порушення, за яке на суб’єкта господарювання вже накладено штраф, - 68 тисяч грн.

У ч. 4 ст. 44 виключається відповідальність за неповне виконання вимог рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

Також корегуються норми штрафів.

Закон доповнюється нормою, що при визначенні розміру штрафу за порушення враховуються всі обставини його вчинення, зокрема характер, передумови і причини порушення, факт повторного вчинення того самого порушення, за яке на особу протягом останнього року було накладено штраф, кількість відповідних порушень, вчинених особою протягом останніх трьох років, ступінь вини особи, наявність або відсутність негативних наслідків порушення, їх масштаб та можливість їх усунення.

У Прикінцевих положеннях Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» встановлюється, що на період дії воєнного стану та протягом 6 місяців з дня його припинення або скасування, дія положень статті 13 цього Закону не поширюється на суб’єктів господарювання малого і середнього підприємництва, які здійснюють виробництво зброї та реалізацію зброї власного виробництва. Нагадаємо, що стаття 13 передбачає випадки, коли підприємці не можуть отримати державну підтримку. Закон буде введений в дію через 6 місяців з дня набрання ним чинності.

Автор: Наталья Мамченко

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