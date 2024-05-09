Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с военной службы

Президент Владимир Зеленский 8 мая подписал Указ об увольнении Валерия Залужного с военной службы.
«Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды» - отмечено в Указе.
Напомним, ранее Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в конце апреля сообщал, что в ближайшие несколько недель Залужный должен начать работу в должности Посла.
Он отметил, что вопросы агремана (предварительное согласие правительства на принятие определенного лица как главы дипломатического представительства другого) и протокольных процедур уже согласованы.
Автор: Наталья Мамченко
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