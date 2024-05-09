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Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с военной службы

13:42, 9 мая 2024
Президент подписал Указ об увольнении по состоянию здоровья Валерия Залужного с военной службы
Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с военной службы
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Президент Владимир Зеленский 8 мая подписал Указ об увольнении Валерия Залужного с военной службы.

«Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды» - отмечено в Указе.

Напомним, ранее Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в конце апреля сообщал, что в ближайшие несколько недель Залужный должен начать работу в должности Посла.

Он отметил, что вопросы агремана (предварительное согласие правительства на принятие определенного лица как главы дипломатического представительства другого) и протокольных процедур уже согласованы.

Автор: Наталья Мамченко

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