Стало відомо, чи може ФОП на загальній системі оподаткування займатися бартером

Законодавством не передбачено обмежень щодо здійснення бартерних операцій фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування.

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Головне управління ДПС у Харківській області роз’яснило особливості права фізичної особи – підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, здійснювати бартерні операції.

Відповідно до пп. 14.1.10 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України бартерна (товарообмінна) операція – господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору.

Об’єктом оподаткування у фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходи (виручкою у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами (п. 177.2 ст. 177 ПКУ).

Законодавством не передбачено обмежень щодо здійснення бартерних операцій (взаємозаліків) фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування.

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