На Закарпатье разоблачили инспекторов таможни, которые за $8 тысяч планировали переправить мужчину в Венгрию

Военнообязанного сначала доставили в Мукачево, откуда сообщники должны были довезти его до границы и дать инструкции, как в пешем порядке попасть в Венгрию.

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На Закарпатье разоблачили двух инспекторов таможни, которые за 8 тысяч долларов планировали переправить мужчину в Венгрию. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Так, организовал сделки инспектор Закарпатской таможни. В начале года он предложил знакомому за 8 тысяч долларов переправить его через границу. Помогал злоумышленнику в этом еще один таможенник и четверо гражданских подельников.

Мужчину сначала доставили в Мукачево, откуда гражданские подельники должны были довезти его до границы и дать инструкции, как в пешем порядке уже попасть в Венгрию.

После передачи 8 тысяч долларов двух таможенников задержали правоохранители.

Им сообщено о подозрении в незаконной переправке через границу, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В суд подано ходатайство об избрании подозреваемым мер пресечения – содержания под стражей.

Во время обысков у фигурантов изъяты мобильные телефоны, деньги и три автомобиля.

Расследование продолжается, проводятся неотложные следственные действия, изучаются материалы негласных следственно-розыскных действий. По результатам этой работы будет сообщено о подозрении другим участникам группы.

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