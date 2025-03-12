Денис Шмигаль назвав результати реформи МСЕК та окреслив подальші кроки

Прем’єр Денис Шмигаль зазначив, що цифровізація дозволила пацієнтам уникнути збору численних довідок, оскільки вся необхідна інформація автоматично передається між медичними установами.

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Обговорення результатів реформи МСЕК, що стартувала 1 січня, та планування подальших кроків у цьому напрямку відбулося 12 березня під керівництвом прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

До наради долучилися міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, міністр соціальної політики Оксана Жолнович, представники Мінекономіки та очільниця Держслужби зайнятості Юлія Жовтяк.

Як повідомили у МОЗ, на зміну застарілим медико-соціальним експертним комісіям була створена сучасна мережа, що включає 294 багатопрофільні лікарні, а в процес оцінювання залучено понад 1400 спеціалізованих команд із 6,6 тисячами медичних працівників.

Шмигаль зазначив, що цифровізація дозволила значно спростити процедуру проходження оцінки для пацієнтів, які більше не змушені збирати численні довідки самостійно. Вся необхідна інформація тепер передається автоматично між медичними установами та відповідними інформаційними системами.

«Важливо, що нова система оцінювання орієнтована на потреби людини», — підкреслив Денис Шмигаль.

Окрему увагу на нараді приділили подальшому вдосконаленню реформи в межах компетенції Мінсоцполітики.

«Маємо напрацювати підхід, який допоможе людям отримувати широкі можливості для реабілітації та самореалізації», — підкреслив прем’єр-міністр.

За результатами зустрічі визначено відповідальних за координацію подальших етапів реформи, а профільні Міністерства отримали відповідні завдання на поточний рік.

Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацювала цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

Також ми писали, як пацієнтам подавати документи та які строки повторних оглядів у новій системі оцінювання функціонування та як військовослужбовцю оформити групу інвалідності у новій системі, яка замінить МСЕК.

Додамо, документи, видані МСЕК до кінця 2024 року, залишаються чинними у новій системі.

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