У ВАКС оголосили про формування кадрового резерву працівників апарату суду на 110 посад

До кадрового резерву включили 50 посад помічників суддів, 24 посади секретарів судових засідань, 7 посад судових розпорядників та 29 інших посад в апараті суду.

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У Вищому антикорупційному суді оголосили про формування кадрового резерву працівників апарату ВАКС на 110 посад. Про це повідомив керівник апарату суду Богдан Крикливенко.

Він нагадав, що ВАКС, як суд першої інстанції та Апеляційна палата ВАКС, очікують на відбір та призначення нових 25 суддів.

Для ефективної організації та забезпечення здійснення правосуддя новими суддями та суттєво збільшеним судом вцілому (+60% суддів від складу на сьогодні) потрібні нові працівники апарату.

«Таке значне збільшення суддівського корпусу потребуватиме помічників суддів, секретарів судових засідань, судових розпорядників та багато інших фахівців.

Вцілому за всіма теоріями менеджменту та управління таке значне розширення організації - це як створення нової організації.

Очевидно, перед нами постають нові організаційні виклики, а з метою вчасного планування та підготовки, мінімізації затрат часу в подальшому, ми маємо готуватися вже», - сказав він.

У звʼязку з цим, ВАКС оголошує про формування кадрового резерву працівників апарату ВАКС на 110 посад:

- 50 посад помічників суддів;

- 24 посади секретарів судових засідань;

- 7 посад судових розпорядників;

- 29 інших посад в апараті суду.

«Запрошуємо всіх бажаючих бути зарахованим до кадрового резерву та мати пріоритетне право на розгляд вашої кандидатури при інтенсивному наборі персоналу після закінчення конкурсу та призначення нових суддів.

Призначення на посади в апарат ВАКС відбуватиметься орієнтовно у 3 кварталі 2025 року після проведення оцінки кандидатів шляхом тестування та співбесід.

Надсилайте своє резюме на електронну пошту:

- [email protected] (для вакансій у першій інстанції) та на

- [email protected] (для вакансій в апеляційній інстанції)

з 17 березня до 17 квітня 2025», - додав він.

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