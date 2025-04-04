Трамп заявляет о готовности Вьетнама отменить пошлины против США

Дональд Трамп провел телефонный разговор с генсеком Компартии Вьетнама.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу провел телефонный разговор с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом и ждет встречи с ним в ближайшем будущем.

Трамп оценил разговор как "очень продуктивный".

"Только что состоялся очень продуктивный разговор с То Ламом, генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама, который сообщил мне, что Вьетнам хочет снизить свои пошлины до нуля, если им удастся заключить соглашение с США. Я поблагодарил его от имени нашей страны и сказал, что с нетерпением жду встречи в ближайшем будущем", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Напомним, что Трамп вводит "взаимные пошлины" для всех стран мира. В списке стран, на товары из которых вводятся дополнительные сборы, оказался и Вьетнам.

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