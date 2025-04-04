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В Украине для учеников 9 классов хотят ввести ВНО

18:43, 4 апреля 2025
В Раде считают, что это могло бы стать эффективным инструментом для разграничения и решения проблемы большого количества учеников, которые поступают в высшие учебные заведения.
В Украине для учеников 9 классов хотят ввести ВНО
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Заместитель главы Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин предложил ввести Внешнее независимое оценивание для учеников 9 классов. Он считает, что это позволит ученикам лучше ориентироваться в своем будущем, а государству предоставит точную картину уровня образования школьников. Об этом Колебошин рассказал в интервью Новой украинской школе.

По его мнению, это стало бы хорошим инструментом и для разграничения, и для вопроса чрезмерного количества детей, поступающих в высшие образования.

"Это моя точка зрения как педагог, было бы классно, если бы мы сделали ВНО на выходе из 9 класса. Это и для ребенка очень вспомогательный инструмент для того, чтобы определяться с будущим. И для государства очень сильный инструмент, показывающий, какая ситуация на самом деле. Это было бы классно для разграничения и аномально высокого количества детей, которые сейчас уходят в высшее образование", – сказал Сергей Колебошин.

Он подчеркнул, что в Украине существует уникальный карго-культ высшего образования, которого нет ни в одной стране Европейского Союза.

"Нет такого количества абитуриентов, нет такого дисбаланса. Не буду погружаться в проблемы, которые к этому приводят, но как раз ВНО после 9 класса давало бы возможность разводить эти потоки", - добавил Колебошин.

Кроме того, он считает, что это могло бы стать отдельным этапом поступления в лицеи, а не автоматическим переходом из 9-го класса в 10-й.

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