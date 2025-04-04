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В Україні для учнів 9 класів хочуть запровадити ЗНО

18:43, 4 квітня 2025
В Раді вважають, що це могло б стати ефективним інструментом для розмежування і для вирішення проблеми великої кількості учнів, які вступають до вищих навчальних закладів.
В Україні для учнів 9 класів хочуть запровадити ЗНО
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Заступник голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин запропонував запровадити Зовнішнє незалежне оцінювання для учнів 9 класів. Він вважає, що це дозволить учням краще орієнтуватися у своєму майбутньому, а державі надасть точну картину рівня освіти школярів. Про це Колебошин розповів в інтервʼю Новій українській школі.

На його думку, це стало б гарним інструментом і для розмежування, і для питання надмірної кількості дітей, які вступають до закладів вищої освіти.

"Це моя точка зору як освітянина, було б класно, якби ми зробили ЗНО на виході з 9 класу. Це і для дитини дуже допоміжний інструмент для того, щоб визначатися з майбутнім. І для держави дуже сильний інструмент, який показує, яка ситуація насправді. Це було б класно для розмежування і аномально високої кількості дітей, які зараз ідуть у вищу освіту", – сказав Сергій Колебошин. 

Він підкреслив, що в Україні існує унікальний карго-культ вищої освіти, якого немає в жодній країні Європейського Союзу.

"Немає такої кількості абітурієнтів, немає такого дисбалансу. Не буду занурюватися в ті проблеми, які до цього призводять, але якраз ЗНО після 9 класу давало б можливість розводити ці потоки", – додав Колебошин.

Крім того, він вважає, що це могло б стати окремим етапом вступу до ліцеїв, а не автоматичним переходом з 9-го класу в 10-й.

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