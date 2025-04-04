Акции Xiaomi упали после ДТП, где автопилот Xiaomi SU7 впервые привел к смерти трех человек

Китайский электромобиль SU7 в режиме автопилота столкнулся с бетонным забором на дороге на скорости 97 км/ч.

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Акции китайской компании Xiaomi упали на 5,5% после смертельного ДТП, где автопилот Xiaomi SU7 впервые привел к смерти трех человек. Инцидент вызвал беспокойство по поводу безопасности системы помощи водителю, установленной в авто.

Подобные опасения ранее звучали и по поводу систем Autopilot и Full Self-Driving от Tesla, ставших объектом расследований после ряда смертельных инцидентов. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания подтвердила, что ДТП произошло 29 марта на скоростной трассе в провинции Аньхой.

Как утверждается, перед аварией была включена функция навигации на автопилоте. В таком режиме авто ехало около 17 минут со средней скоростью 116 км/ч. На участке дороги, где произошла авария, производился ремонт, а полоса, по которой сначала двигался SU7, была перекрыта, поэтому он перестроился на регулируемую полосу.

По данным Xiaomi, сначала электромобиль выдал предупреждение после обнаружения помех впереди и начал замедляться, а затем водитель перехватил управление автомобилем и пытался тормозить. Через секунду автомобиль столкнулся с бетонным забором на дороге, а последняя скорость, которую система смогла подтвердить перед столкновением, составляла около 97 км/ч.

В аварии погибли водитель и двое пассажиров.

Как заявляет производитель, потративший в аварию автомобиль был стандартной версией SU7, которая имеет менее продвинутую, чем лучшие конфигурации, технологию разумного вождения без LiDAR.

Xiaomi заявила, что создала рабочую группу по сотрудничеству с полицией в расследовании, а 31 марта передала полиции данные о вождении автомобиля и информацию о работе системы.

Акции Xiaomi, выросшие с начала года на 34,8%, в среду закрылись с падением на 5,5% в результате инцидента.

Напомним, что в Китае произошло смертельное ДТП с авто Xiaomi. Семьи жертв смертельной аварии с Xiaomi требуют тщательного расследования.

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