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Акції Xiaomi впали після ДТП, де автопілот Xiaomi SU7 вперше призвів до смерті трьох людей

18:06, 4 квітня 2025
Китайський електромобіль SU7 в режимі автопілоту зіткнувся з бетонною огорожею на дорозі на швидкості 97 км/год.
Акції Xiaomi впали після ДТП, де автопілот Xiaomi SU7 вперше призвів до смерті трьох людей
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Акції китайської компанії Xiaomi впали на 5,5% після смертельної ДТП, де автопілот Xiaomi SU7 вперше призвів до смерті трьох людей. Інцидент викликав занепокоєння щодо безпеки системи допомоги водієві, встановленої в авто. 

Схожі побоювання раніше лунали й щодо систем Autopilot і Full Self-Driving від Tesla, які стали об’єктом розслідувань після низки смертельних інцидентів. Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія підтвердила, що ДТП сталася 29 березня на швидкісній трасі в провінції Аньхой. Перед аварією була ввімкнена функція навігації на автопілоті. В такому режимі авто їхало близько 17 хвилин з середньою швидкістю 116 км/год.

На ділянці дороги, де сталася аварія, проводився ремонт, а смуга, якою спочатку рухався SU7, була перекрита, тому він перелаштувався на регульовану смугу. 

За даними Xiaomi, спочатку електромобіль видав попередження після виявлення перешкод попереду і почав сповільнюватися, а потім водій перехопив керування автомобілем і намагався гальмувати. Через секунду авто зіткнулося з бетонною огорожею на дорозі, а остання швидкість, яку система змогла підтвердити перед зіткненням, становила близько 97 км/год.

В аварії загинули водій та двоє пасажирів.

Як заявляє виробник, автомобіль, що потратив у аварію, був стандартною версією SU7, яка має менш просунуту за кращі конфігурації технологію розумного водіння без LiDAR.

Xiaomi заявила, що створила робочу групу для співпраці з поліцією у розслідуванні, а 31 березня передала поліції дані про водіння автомобіля та інформацію про роботу системи.

Акції Xiaomi, які з початку року зросли на 34,8%, в середу закрилися з падінням на 5,5% внаслідок інциденту.

Нагадаємо, що у Китаї сталася смертельна ДТП з авто Xiaomi. Сім'ї жертв смертельної аварії із Xiaomi вимагають ретельного розслідування.

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ДТП Китай

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