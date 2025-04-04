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Суд стягнув з Державної казначейської служби майже 214 тисяч грн інфляційних витрат та 3 % річних за прострочення виконання судових рішень

17:48, 4 квітня 2025
Встановлено, що в органах державного казначейства є три рішення Закарпатського окружного адмінсуду, які набрали законної сили, але досі не виконані протягом тривалого часу, і всі вони стосуються стягнення середнього заробітку за вимушений прогул та затримку розрахунку при звільненні.
Суд стягнув з Державної казначейської служби майже 214 тисяч грн інфляційних витрат та 3 % річних за прострочення виконання судових рішень
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Закарпатський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність Державної казначейської служби України щодо несвоєчасного виконання рішення суду і стягнув з держави в особі Державної казначейської служби України інфляційні втрати та 3% річних за прострочення виконання рішень. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Суд встановив, що на виконанні в органах державного казначейства знаходяться три рішення Закарпатського ОАС, які набрали законної сили, що повністю не виконані надто тривалий час.

Усі невиконані судові рішення - про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні.

Суд зазначив, що відповідно до Конституції України судове рішення є обов’язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Також  обов’язковість виконання судового рішення передбачена Кодексом адміністративного судочинства України та Законом України «Про судоустрій і статус суддів»: судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України.

Відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод правосуддя не може вважатися здійсненим доти, доки не виконане судове рішення; виконання судового рішення як завершальна стадія судового процесу за своєю юридичною природою є головною стадією правосуддя.

Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» передбачена виплата компенсації в розмірі трьох відсотків річних від несплаченої суми за рахунок  бюджетних коштів у випадку, якщо центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, протягом трьох місяців не перерахував кошти за рішенням суду.

Зважаючи на зазначене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги позивача є законними, обґрунтованими та підлягають задоволенню.

З  текстом  рішення можна ознайомитися в Єдиному державному реєстрі судових рішень за № 260/8178/24.

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суд судова практика Закарпаття

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