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Суд взыскал с Государственной казначейской службы почти 214 тысяч грн инфляционных расходов и 3% годовых за просрочку исполнения судебных решенийріше

17:48, 4 апреля 2025
Установлено, что в органах государственного казначейства есть три решения Закарпатского окружного админсуда, которые вступили в законную силу, но до сих пор не выполнены в течение длительного времени, и все они касаются взыскания среднего заработка за вынужденный прогул и задержку расчета при увольнении.
Суд взыскал с Государственной казначейской службы почти 214 тысяч грн инфляционных расходов и 3% годовых за просрочку исполнения судебных решенийріше
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Закарпатский окружной административный суд признал противоправным бездействие Государственной казначейской службы Украины по несвоевременному исполнению решения суда и взыскал с государства в лице Государственной казначейской службы Украины инфляционные потери и 3% годовых за просрочку исполнения решений. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что на исполнении в органах государственного казначейства находятся три решения Закарпатского ОАС, которые вступили в законную силу, полностью не выполненные слишком долго.

Все неисполненные судебные решения – о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и среднего заработка за время задержки расчета при увольнении.

Суд отметил, что в соответствии с Конституцией Украины судебное решение обязательно к исполнению. Государство обеспечивает исполнение судебного решения в определенном законом порядке. Контроль за исполнением судебного решения осуществляет суд.

Также обязательность выполнения судебного решения предусмотрена Кодексом административного судопроизводства Украины и Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей»: вступившие в законную силу судебные решения являются обязательными к исполнению всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами, физическими и юридическими лицами и их объединениями.

В соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод правосудия не может считаться осуществленным до тех пор, пока не исполнено судебное решение; исполнение судебного решения как завершающая стадия судебного процесса по своей юридической природе является главной стадией правосудия.

Законом Украины "О гарантиях государства по исполнению судебных решений" предусмотрена выплата компенсации в размере трех процентов годовых от неуплаченной суммы за счет бюджетных средств в случае, если центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере казначейского обслуживания бюджетных средств, в течение трех месяцев не перечислил средства по решению суда.

Судя по указанному, суд пришел к выводу, что исковые требования истца законными, обоснованными и подлежат удовлетворению.

С текстом решения можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений под №260/8178/24.

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суд судебная практика Закарпатье

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