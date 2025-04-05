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Трудовые отношения с домашним работником – кто является плательщиком единого взноса

07:54, 5 апреля 2025
Домашние работники, работающие по трудовому договору, самостоятельно уплачивают единый взнос на добровольной основе, заключив договор об участии в системе государственного социального страхования.
Трудовые отношения с домашним работником – кто является плательщиком единого взноса
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В Главном управлении ГНС в Днепропетровской области разъяснили, кто платит единый взнос в трудовых отношениях с домашним работником.

Домашний работник — это физическое лицо, которое выполняет домашнюю работу в рамках трудовых отношений с работодателем.

Работодателем является физическое лицо, являющееся одним из членов домохозяйства, с которым домашний работник заключил трудовой договор.

Отношения, возникающие в процессе деятельности, связанной с сбором и ведением учета единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, регулируются исключительно Законом Украины от 8 июля 2010 года № 2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», в соответствии с четвертым абзацем п. 1 части первой ст. 4 которого плательщиками единого взноса являются работодатели — физические лица, которые обеспечивают себя работой самостоятельно, и физические лица, использующие труд других лиц на условиях трудового договора (контракта) (кроме использования труда домашних работников).

В то же время, в соответствии с абзацем шестым части первой ст. 10 Закона № 2464, домашние работники имеют право на добровольную уплату единого взноса.

С учетом указанного, домашние работники, выполняющие домашнюю работу в рамках трудовых отношений, самостоятельно платят единый взнос на добровольной основе путем заключения договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

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