Будут судить заключенного Черниговского СИЗО, который наладил сбыт взрывчатки, оружия и боеприпасов

Будут судить заключенного Черниговского СИЗО, который нелегально продавал взрывчатку, оружие и боеприпасы. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.
Установлено, что ранее судимый 27-летний мужчина, находясь в Черниговском следственном изоляторе, наладил сбыт скрытого оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Деньги осужденный получал на банковские карты и криптокошелек.
Обвиняемому удалось незаконно реализовать три боевых автомата Калашникова, около 830 патронов, две оборонные осколочные ручные гранаты РГО, 7 тротиловых шашек и пластичное взрывчатое вещество на основе гексогена общей массой более 550 г.
После оплаты обвиняемый сообщал о местоположении скрытых «товаров», которые были закопаны в земле под корнями деревьев и в кустах недалеко от дачного дома.
Во время обыска камеры мужчины в следственном изоляторе был найден и изъят мобильный телефон, а также блокнот с «черновыми записями», касающимися преступной деятельности.
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