Будут судить заключенного Черниговского СИЗО, который наладил сбыт взрывчатки, оружия и боеприпасов

После получения денег обвиняемый сообщал о месте, где были спрятаны «товары», закопанные под деревьями и в кустах возле дачного дома.

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Будут судить заключенного Черниговского СИЗО, который нелегально продавал взрывчатку, оружие и боеприпасы. Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

Установлено, что ранее судимый 27-летний мужчина, находясь в Черниговском следственном изоляторе, наладил сбыт скрытого оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Деньги осужденный получал на банковские карты и криптокошелек.

Обвиняемому удалось незаконно реализовать три боевых автомата Калашникова, около 830 патронов, две оборонные осколочные ручные гранаты РГО, 7 тротиловых шашек и пластичное взрывчатое вещество на основе гексогена общей массой более 550 г.

После оплаты обвиняемый сообщал о местоположении скрытых «товаров», которые были закопаны в земле под корнями деревьев и в кустах недалеко от дачного дома.

Во время обыска камеры мужчины в следственном изоляторе был найден и изъят мобильный телефон, а также блокнот с «черновыми записями», касающимися преступной деятельности.

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