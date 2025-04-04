В Ровно на территории лицея нашли предмет, похожий на гранату

Во время просмотра камеры видеонаблюдения правоохранители выявили лицо, которое, вероятно, и бросило предмет на территорию школы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Ровно на прилегающей территории одного из лицеев города обнаружили, вероятно, взрывопасный предмет, который был похож на гранату. Его нашла во время обследования инспектор службы образовательной безопасности.

Патрульная вместе с руководителем учебного заведения организовала эвакуацию школьников.

Место опасной находки огородили и обеспечили охрану. На месте работали следователи и взрывотехники.

Во время просмотра камеры видеонаблюдения правоохранители выявили лицо, которое, вероятно, и бросило предмет на территорию школы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.