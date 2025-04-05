Полиция в Киеве нашла и оштрафовала водителя маршрутки, видео с которым облетело соцсети

Водитель выехал на встречную полосу для движения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве привлекли к ответственности водителя маршрутки, который нарушил ПДД. В частности, как указывают в Патрульной полиции, в сети интернет распространили информацию о водителе маршрутного транспортного средства, который нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу для движения.

В результате, инспекторы установили и разыскали нарушителя.

«С водителем мы провели профилактическую беседу относительно недопущения подобных случаев в будущем и составили на него соответствующие административные материалы», — отметили в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.