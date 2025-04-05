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Поліція у Києві знайшла та оштрафувала водія маршрутки, відео з яким облетіло соцмережі

00:06, 5 квітня 2025
Водій виїхав на зустрічну смугу для руху.
Поліція у Києві знайшла та оштрафувала водія маршрутки, відео з яким облетіло соцмережі
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У Києві притягнули до відповідальності водія маршрутки, який порушив ПДР. Зокрема, як вказують у Патрульній поліції, в мережі інтернет поширили інформацію про водія маршрутного транспортного засобу, який порушив правила дорожнього руху, виїхавши на зустрічну смугу для руху.

Відтак, інспектори встановили та розшукали порушника.

«З водієм ми провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього відповідні адміністративні матеріали», - зауважили у поліції.

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