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Стало відомо, чи потрібно сплачувати податок на нерухомість, якщо майно перепродано в межах місяця

07:18, 5 квітня 2025
Якщо фізособа придбала та продала об’єкт нерухомості в межах місяця і є документальне підтвердження переходу прав власності, податок на нерухоме майно, крім земельної ділянки, не нараховується.
Стало відомо, чи потрібно сплачувати податок на нерухомість, якщо майно перепродано в межах місяця
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Головне управління ДПС у Київській області роз’яснило, чи потрібно сплачувати податок на нерухомість, якщо майно перепродано в межах місяця.

В Україні питання оподаткування нерухомості є одним із найактуальніших для власників майна. Зокрема, фізичні особи часто цікавляться, чи нараховується податок на нерухоме майно, якщо об’єкт було придбано та продано в межах одного місяця. Розглянемо це питання детальніше.

Відповідно до п.п. 266.3.2 п. 266.3 ст. 266 Податкового кодексу України, база оподаткування об’єктів нерухомості визначається контролюючими органами на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. При цьому, якщо право власності на нерухомість переходить від одного власника до іншого протягом календарного року, податок обчислюється пропорційно часу володіння майном.

Згідно з п.п. 266.8.1 п. 266.8 ст. 266 ПКУ, попередній власник сплачує податок з 1 січня до початку того місяця, в якому припинилося його право власності. Новий власник починає сплачувати податок з місяця набуття прав на майно.

Отже, якщо фізична особа придбала та продала об’єкт нерухомості в межах одного місяця, то за наявності документального підтвердження, що засвідчує перехід прав власності від продавця до покупця (договір купівлі-продажу тощо), податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за такий об’єкт контролюючими органами не нараховується.

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