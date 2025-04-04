У Києві повернули гаряче водопостачання на Теремках після пошкодження тепломережі

Постачання гарячої води відновили до 132 житлових будинків на Теремках.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві відновили постачання гарячої води до 132 житлових будинків на Теремках. Як повідомили у Київтеплоенерго, фахівці завершили ремонтні роботи на тепломережі по вулиці Василя Касіяна, де напередодні сталось пошкодження магістрального трубопроводу.

Аварійно-відновлювальна служба локалізувала пошкодження та розпочала ремонтні роботи.

Фахівці замість пошкодженої ділянки труби встановили нову, виконали її гідроізоляцію та утеплення.

Раніше стало відомо, що на заміну найбільш аварійних та зношених ділянок теплових мереж Київ планує у 2025 році спрямувати понад 400 млн грн. У КМДА переконані, що це допоможе поступово зменшити рівень аварійності, особливо на мережах великого діаметра.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.