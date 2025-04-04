В Киеве вернули горячее водоснабжение на Теремках после повреждения теплосети

В Киеве восстановили подачу горячей воды в 132 жилых дома на Теремках. Как сообщили в Киевтеплоэнерго, специалисты завершили ремонтные работы на теплосети по улице Василя Касияна, где накануне произошло повреждение магистрального трубопровода.
Аварийно-восстановительная служба локализовала повреждение и начала ремонтные работы.
Специалисты вместо поврежденного участка трубы установили новую, выполнили ее гидроизоляцию и утепление.
Ранее стало известно, что на замену наиболее аварийных и изношенных участков тепловых сетей Киев планирует направить в 2025 году более 400 млн грн. В КГГА убеждены, что это поможет постепенно снизить уровень аварийности, особенно на сетях большого диаметра.
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