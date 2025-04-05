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Стало известно, нужно ли платить налог на недвижимость, если имущество перепродано в пределах месяца

07:18, 5 апреля 2025
Если физлицо приобрело и продало объект недвижимости в пределах месяца и есть документальное подтверждение перехода прав собственности, налог на недвижимое имущество, кроме земельного участка, не начисляется.
Стало известно, нужно ли платить налог на недвижимость, если имущество перепродано в пределах месяца
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Главное управление ГНС в Киевской области разъяснило, нужно ли платить налог на недвижимость, если имущество перепродано в пределах месяца.

В Украине вопрос налогообложения недвижимости является одним из самых актуальных для владельцев имущества. В частности, физические лица часто интересуются, начисляется ли налог на недвижимое имущество, если объект был приобретен и продан в пределах одного месяца. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Согласно п.п. 266.3.2 п. 266.3 ст. 266 Налогового кодекса Украины, база налогообложения объектов недвижимости определяется контролирующими органами на основании данных Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество. При этом, если право собственности на недвижимость переходит от одного владельца к другому в течение календарного года, налог начисляется пропорционально времени владения имуществом.

Согласно п.п. 266.8.1 п. 266.8 ст. 266 НКУ, предыдущий владелец платит налог с 1 января до начала того месяца, в котором прекратилось его право собственности. Новый владелец начинает платить налог с месяца приобретения прав на имущество.

Таким образом, если физическое лицо приобрело и продало объект недвижимости в пределах одного месяца, то при наличии документального подтверждения, удостоверяющего переход прав собственности от продавца к покупателю (договор купли-продажи и т.д.), налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за такой объект контролирующими органами не начисляется.

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