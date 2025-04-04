У Рівному на території ліцею знайшли предмет, схожий на гранату

Під час перегляду камери відеоспостереження правоохоронці виявили особу, яка, ймовірно, і кинула предмет на територію школи.

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У Рівному на прилеглій території одного з ліцеїв міста виявили, ймовірно, вибухонебезпечний предмет, що був схожий на гранату. Його знайшла під час обстеження інспекторка служби освітньої безпеки.

Патрульна разом із керівником навчального закладу організувала евакуацією школярів.

Місце небезпечної знахідки огородили та забезпечили охорону. На місці працювали слідчі та вибухотехніки.

Під час перегляду камери відеоспостереження правоохоронці виявили особу, яка, ймовірно, і кинула предмет на територію школи.

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