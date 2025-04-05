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Судитимуть в’язня Чернігівського СІЗО, який налагодив збут вибухівки, зброї та боєприпасів

07:36, 5 квітня 2025
Після отримання грошей обвинувачений повідомляв про місце, де були заховані «товари», які були закопані під деревами та в кущах біля дачного будинку.
Судитимуть в’язня Чернігівського СІЗО, який налагодив збут вибухівки, зброї та боєприпасів
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Судитимуть в’язня Чернігівського СІЗО, який нелегально реалізовував вибухівку, зброю та боєприпаси. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура.

Встановлено, що раніше судимий 27-річний чоловік, перебуваючи в Чернігівському слідчому ізоляторі, налагодив збут раніше прихованої зброї, боєприпасів та вибухової речовини.

Гроші ув’язнений отримував на банківські картки та криптогаманець.

Обвинуваченому вдалося незаконно реалізувати три бойових автомати Калашникова, близько 830 патронів, дві оборонні осколкові ручні гранати РГО, 7 тротилових шашок та пластичну вибухову речовину на основі гексогену, загальною масою понад 550 г.

Після оплати обвинувачений повідомляв про місцезнаходження прихованих «товарів», які були закопаними в землі під корінням дерев та в кущах неподалік від дачного будинку.

Під час обшуку камери чоловіка в слідчому ізоляторі виявлено та вилучено мобільний телефон, а також блокнот з «чорновими записами», які стосуються злочинної діяльності.  

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прокуратура зброя СІЗО Чернігів боєприпаси

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