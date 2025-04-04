Трамп заявляє про готовність В'єтнаму скасувати мита проти США

Дональд Трамп провів телефонну розмову з генсеком Компартії В'єтнаму.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що провів телефонну розмову з генеральним секретарем ЦК Комуністичної партії В'єтнаму То Ламом і чекає на зустріч з ним у найближчому майбутньому.

Трамп оцінив розмову як "дуже продуктивну".

"Щойно відбулася дуже продуктивна розмова з То Ламом, генеральним секретарем Комуністичної партії В'єтнаму, який повідомив мені, що В'єтнам хоче знизити свої мита до нуля, якщо їм вдасться укласти угоду зі США. Я подякував його від імені нашої країни і сказав, що з нетерпінням чекаю зустрічі в найближчому майбутньому", - написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Нагадаємо, що Трамп вводить "взаємне мито" для всіх країн світу. У списку країн, на товари з яких запроваджуються додаткові збори, опинився В'єтнам.

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