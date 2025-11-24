Удар россиян по детской площадке в Кривом Роге: СБУ назвала, кто командовал атакой

СБУ заочно сообщила о подозрении четырем офицерам ВС РФ, которые спланировали и скоординировали ракетный удар по детской площадке в Кривом Роге 4 апреля 2025 года.

Фото: ГСЧС

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении четырем российским офицерам, командовавшим ракетным ударом по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года, в результате которого погибли 20 человек, среди которых - девять детей, сообщили в ведомстве.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на командование вооруженных группировок России, которое организовало ракетный удар по Кривому Рогу 4 апреля 2025 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время атаки оккупанты применили баллистическую ракету «Искандер-М» с осколочно-фугасной боевой частью. По данным ведомства, к атаке причастны четыре российских офицера:

генерал-полковник Алексей Ким – начальник штаба объединенной группировки войск РФ. Как установили спецслужбы, он осуществлял общее руководство атакой;

вице-адмирал Александр Пешков – начальник Объединенного центра планирования и координации огневого поражения РФ. Он был задействован для реализации удара;

контрадмирал Алексей Петрушин – начальник центра управления разведкой и координацией огневого поражения РФ. По данным СБУ, он провел подготовку и техническое обеспечение воздушного нападения на Кривой Рог;

полковник Александр Киседобрев – глава управления ракетных войск и артиллерии РФ выполнял подготовку и техническое обеспечение удара.

«Следователи Службы безопасности заочно сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей, совершенные по предварительному сговору группой лиц)», – добавили в спецслужбе.

Напомним, российская армия вечером пятницы, 4 апреля, нанесла баллистический удар по жилому району в Кривом Роге. Ракета попала рядом с домами и детской площадкой. В результате атаки погибли 19 человек, среди них девять детей. Также было повреждено около 20 многоэтажек, более 30 автомобилей, а также учебные заведения и общепит. Позже в городе скончался еще один пострадавший.

